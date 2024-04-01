Американская модель не очень активно ведет инстаграм, и время от времени любит поделиться фотографиями в стильном наряде. Недавно знаменитость надела романтическое платье и отметила, что это платье ее мечты.

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Образ Кендалл Дженнер

Кендалл без колебаний можно назвать иконой стиля, поэтому многие ее поклонники подражают ее образам. Модель обладает безупречным вкусом к одежде, поэтому всегда создает аутфиты, которые привлекают внимание.

На Пасху американка надела красивое платье, которое понравится всем. Девушка выбрала белоснежное длинное платье с V-образным вырезом с рукавами-фонариками в длине макси.

Плечики дополняли черные ленты из бантиков, которые красиво спадали и добавляли платью особой романтики. Знаменитость дополнила look черными туфлями-лодочками, распустила волосы и сделала легкий макияж. Для атмосферности Кендалл сделала целую серию фото в саду.

Стоит отметить, что белые платья – это классика, которая никогда не выйдет из моды. Они будут уместными в любой ситуации, особенно для какого-то праздника. Крой также может быть разнообразным, в зависимости от ваших предпочтений.

А вот бантики – интересная деталь, которые украшают немало нарядов этого сезона. На платьях они всегда выглядят мило, а если платье без бантов, то его можно применить в виде заколки и прикрепить на волосы, чтобы создать нежный и миловидный образ.