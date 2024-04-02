Знаменита ведуча любить стильно одягатися та всіляко це демонструє під час публічних виходів. Весна цього року доволі вчасна, тож вже тішить нас сонячними й теплими днями. Нещодавно Маша Єфросиніна влаштувала фотосесію та показала на своєму прикладі з чим можна носити картате пальто.

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Образ Маші Єфросиніної

Єфросиніна зробила кілька світлин на вулицях Києва. Для стильних фото вона обрала базове вбрання, яке гарно поєднується між собою. Знаменитість одягнула бежевий лонгслів на ґудзиках та додала на низ чорні джинси кльош.

Зверху вона одягнула картате пальто з ґудзиками та кишенями нижче колін в кремовому відтінку. Образ доповнили чоботи на підборах чорного кольору.

Ніжний аутфіт телеведуча довершила світло-коричневими окулярами та чорною сумкою від бренду Saint Laurent з золотими буквами. На сайті бренду схожа модель лише з чорним гравіюванням коштує 2520 євро (понад 105 тисяч гривень).



Сумка від бренду Saint Laurent / Фото YSL

Варто зазначити, що образ Маші Єфросиніної є базовим та легким у повторенні. Бежевий лонгслів та чорні джинси – це складова капсули для весняного сезону. Картаті пальта не є фаворитами весни, втім вони вважаються вічною класикою та завжди будуть актуальними, а чорна сумка з ручками – це беззаперечно та річ, яка має бути в гардеробі кожної дівчини.