Недавно блогер Николас Карма встретил инфлюенсерку на улицах Львова и расспросил, сколько стоит ее образ. Певица охотно рассказала цены на вещи и даже призналась, что носит кольцо от экс-супруга Александра Волошина.

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Весенний образ Анны Тринчер

Артистка надела черную рубашку с широкими рукавами и открытыми плечами, которую дополнила золотым украшением на шее. К тому же Анна добавила контраста в свой образ, надев белые брюки.

Тринчер не забыла и о черном кожаном тренче, который еще остается в тренде нынешней весны. Девушка детализировала свой образ черной сумкой с золотой цепочкой, которая сделала его деловым.

К брюкам и рубашке Анна добавила черные солнцезащитные очки, которые подчеркивают форму лица певицы. Волосы она закрутила, сделав локоны, а макияж выбрала более вечерний.

Фанаты Тринчер уже засыпали ее комплиментами. Все поклонники восхищаются красотой и стилем девушки. Так, Анна удачно подобрала образ, который положительно оценило большинство подписчиков.