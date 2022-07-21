Украинская исполнительница Надя Дорофеева опубликовала новое фото на личной странице. Она показала обыденный образ.

К слову Мэй Маск показала, как выглядела 50 лет назад: впечатляющее сравнение

Надя Дорофеева надела оригинальную футболку

Певица позировала перед камерой без макияжа и лаконичной прической. Внимание привлекла футболка артистки – она была черной, с изображением украинского паспорта с правой стороны.



Надя Дорофеева / Фото с инстаграма Нади Дорофеевой

В подписи на фото звезда поделилась, что во время войны ее психологическое здоровье помогают поддерживать книги.

"Чтение для меня – не только один из самых любимых процессов, но и важная составляющая ментальной поддержки", – рассказала Надя Дорофеева.

Другие патриотические образы