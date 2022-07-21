Украинская исполнительница Надя Дорофеева опубликовала новое фото на личной странице. Она показала обыденный образ.
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Надя Дорофеева надела оригинальную футболку
Певица позировала перед камерой без макияжа и лаконичной прической. Внимание привлекла футболка артистки – она была черной, с изображением украинского паспорта с правой стороны.
Надя Дорофеева / Фото с инстаграма Нади Дорофеевой
В подписи на фото звезда поделилась, что во время войны ее психологическое здоровье помогают поддерживать книги.
"Чтение для меня – не только один из самых любимых процессов, но и важная составляющая ментальной поддержки", – рассказала Надя Дорофеева.
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