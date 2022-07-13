Настя Каменских и Потап за несколько дней до начала полномасштабной войны уехали на отдых в Испанию. Там артисты и остались. Сейчас они из-за границы поддерживают Украину.

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Настя Каменских в костюме от Maritel

На днях артистка опубликовала несколько фото, на которых изображена в костюме украинского бренда Maritel. Наряд был символических сине-желтых цветов и состоял из широких брюк, блузки и топа.

Волосы NK уложили в фирменные кудри, а на лицо не наносили косметику. Маникюр артистки был бордового цвета.

Любовь переполняет, когда я пою для вас. Когда мы с вами объединяемся в общем деле и поддерживаем друг друга. Когда вижу украинский флаг всюду, где пою об Украине,

– написала NK под фото.



Настя Каменских в патриотическом костюме / Фото из инстаграмма NK



Настя Каменских в патриотическом костюме / Фото из инстаграмма NK

Каменских отметила, что бренд Maritel является одним из тех, кто возобновил работу во время войны, чтобы шить снаряжение для наших защитников, чтобы сохранить рабочие места своих сотрудников. Сейчас они продолжают шить женскую одежду и перечисляют средства на помощь ВСУ.

"Мы еще столько всего должны сделать, столько восстановить и отстроить. Но пока каждый из нас, как сейчас, делает все возможное и даже невозможное ради светлого и мирного будущего, до тех пор я знаю, что у нас все получится! И уже совсем скоро встретимся на последующих благотворительных событиях с моим участием", – отметила NK.