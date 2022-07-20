Украинцы обожают Мэй Маск, а все потому, что знаменитость активно поддерживает Украину и является самой страстной поклонницей всех украинских дизайнеров.

Читайте также Настя Каменских позировала в патриотическом костюме от украинского бренда: фото из Израиля

Писательница и диетология чаще всех звезд появляется на светских мероприятиях в вещах от украинских брендов. 74-летняя модель до сих пор снимается для модных глянцев и удивляет своими волшебными образами.

Мэй Маск хорошо разбирается в стиле, поэтому постоянно поражает свою огромную армию поклонников интересными аутфитами. На этот раз звездная мамочка поразила всех своей архивной фотографией, сделанной в 1969 году. Знаменитость показала фото в купальнике 53-летней давности.

На фотографии 21-летняя модель позировала в купальнике. В своем инстаграмм-сообщении Мэй Маск рассказала, что на этом фото она впервые позирует в купальнике перед камерой.

.

Мэй Маск в 21-летнем возрасте / Фото с Instagram

Второй раз она надела купальник в 2022 году. Южноафриканская модель в этом году появилась на обложке Sports Illustrated Swimsuit. Для глянца звезда примеряла немало сплошных купальников разных цветов.

В своем инстаграмме знаменитость показала фото в зеленом купальнике с рюшами и широкими брюками.



Мэй Маск в 74-летнем возрасте / Фото с Instagram