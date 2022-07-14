Львовский бренд одежды "Авіації Галичини" запустил новую коллекцию одежды с цитатами. На них можно увидеть не только меткие фразы Жадана, но и фирменные логотипы бренда и отсылающую к поэту букву "Ж".

К слову ROXOLANA и бренд MustHave выпустили стильную коллекцию футболок: часть средств пойдет на ВСУ

Вдруг у вас этим причудливым летом нечего надеть – сердечно рекомендую: во-первых, "Авіація" всегда делает что-то интересное и необычное, во-вторых, часть доходов от продажи этих футболок и кардиганов мы используем на добрые дела. Словом, одевайтесь,

– говорит Жадан.

Цена такой футболки – 700 – 750 гривен. Ее можно приобрести в черном и белом цветах. Фразы, которые можно увидеть на вещах:

"История сейчас не просто переписывается – она переписывается на украинском языке";

"Я люблю эту страну даже без кокаина";

"Худшее позади. Самое главное в конце";

"Должны передать нашим детям самое важное: нашу культуру и наше оружие";

"Пусть правда наполнит наш воздух".

Детальнее на футболки вы можете посмотреть на официальном сайте бренда.

Напомним, что подобный мерч запустил недавно группу "Бумбокс". Он стилизовал футболки в цветах Вооруженных сил Украины.