Українська виконавиця Надя Дорофєєва опублікувала нове фото на особистій сторінці. Вона показала повсякденний образ.

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Надя Дорофєєва одягнула оригінальну футболку

Співачка позувала перед камерою без макіяжу та з лаконічною зачіскою. Увагу привернула футболка артистки – вона була чорною, із зображенням українського паспорта з правого боку.



Надя Дорофєєва / Фото з інстаграму Наді Дорофєєвої

У підписі до фото зірка поділилась, що під час війни її психологічне здоров'я допомагають підтримувати книжки.

"Читання для мене – не тільки один з найулюбленіших процесів, але й важлива складова ментальної підтримки", – розповіла Надя Дорофєєва.

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