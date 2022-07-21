Українська виконавиця Надя Дорофєєва опублікувала нове фото на особистій сторінці. Вона показала повсякденний образ.
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Надя Дорофєєва одягнула оригінальну футболку
Співачка позувала перед камерою без макіяжу та з лаконічною зачіскою. Увагу привернула футболка артистки – вона була чорною, із зображенням українського паспорта з правого боку.
Надя Дорофєєва / Фото з інстаграму Наді Дорофєєвої
У підписі до фото зірка поділилась, що під час війни її психологічне здоров'я допомагають підтримувати книжки.
"Читання для мене – не тільки один з найулюбленіших процесів, але й важлива складова ментальної підтримки", – розповіла Надя Дорофєєва.
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