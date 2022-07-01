На новому знімку, який зірка поширила в інстаграм-сторіс, Даша позує у темній вишиванці на довгий рукав з квітковими орнаментами. Свій кежуал-образ з етномотивами модель доповнила короткими джинсовими шортами, карамельною сумочкою, окулярами, сережками-колосками від BEVZA і черевиками.

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"Люблю тебе, Віта Кін", – підписала селфі-фото у дзеркалі Астаф'єва.



Даша Астаф'єва у вишиванці Віти Кін / Скриншот з інстаграму



Даша Астаф'єва заразом висловилась про росіян / Скриншот з інстаграму

Зазначимо, що на офіційному сайті Віти Кін вишиванка, що на Даші, коштує 1500 доларів (близько 52 тисяч гривеь). Це елітний бренд вишиванок, який одягають відомі українські зірки та зірки Голлівуду. Зокрема образи Vita Kin приміряли Діта фон Тіз, Демі Мур, Джамала, Катя Осадча та інші.



Вишиванка від Vita Kin, яку одягнула Астаф'єва / Скриншот з офіційного сайту

Зазначимо, що з початку повномасштабної війни в Україні Даша Астаф'єва не виїжджала з України, оскільки активно волонтерила для потреб ЗСУ та ТРО. Здебільшого вона допомагала на кухні, готуючи обіди з іншими волонтерками. Григорій Решетник навіть жартував, що вона може стати наступною "Холостячкою", адже жінка стала втіленням справжньої української мрії чоловіків.