С началом полномасштабной войны большинство украинских артистов, которые раньше имели в своем репертуаре только русскоязычные песни, сейчас выпускают хиты на украинском. Надя Дорофеева скоро представит сольную песню о любви.

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Яркий look Дорофеевой

Артистка позировала на камеру, сидя на коврике в ванной. Надя была одета в черные брюки палаццо и белый топ с декоративными перьями. Обуви на Дорофеевой не было, только белые носки.

Волосы певица собрала сзади, а на лицо нанесла безупречный тон, которым выровняла цвет кожи, ресницы накрасила тушью, а губы – красной матовой помадой. Также можно рассмотреть татуировку на теле исполнительницы.

Под фото Надя написала несколько строчек из песни, премьера которой состоится уже скоро: "И не виноват здесь никто. Даже тот, кто не искал запретную любовь, разноцветную love".



Надя Дорофеева в белом топе и черных брюках / Фото из инстаграмма певицы

Напомним, недавно Надя Дорофеева сфотографировалась в черной футболке с изображением украинского паспорта. Звезда была без макияжа, с лаконичной прической. Она показала еще один вариант обыденного патриотического образа, которые сейчас в тренде.