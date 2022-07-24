С началом полномасштабной войны большинство украинских артистов, которые раньше имели в своем репертуаре только русскоязычные песни, сейчас выпускают хиты на украинском. Надя Дорофеева скоро представит сольную песню о любви.
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Яркий look Дорофеевой
Артистка позировала на камеру, сидя на коврике в ванной. Надя была одета в черные брюки палаццо и белый топ с декоративными перьями. Обуви на Дорофеевой не было, только белые носки.
Волосы певица собрала сзади, а на лицо нанесла безупречный тон, которым выровняла цвет кожи, ресницы накрасила тушью, а губы – красной матовой помадой. Также можно рассмотреть татуировку на теле исполнительницы.
Под фото Надя написала несколько строчек из песни, премьера которой состоится уже скоро: "И не виноват здесь никто. Даже тот, кто не искал запретную любовь, разноцветную love".
Надя Дорофеева в белом топе и черных брюках / Фото из инстаграмма певицы
Напомним, недавно Надя Дорофеева сфотографировалась в черной футболке с изображением украинского паспорта. Звезда была без макияжа, с лаконичной прической. Она показала еще один вариант обыденного патриотического образа, которые сейчас в тренде.