Джамала с детьми во время войны находится за границей. Однако там не сидит, сложа руки. Артистка постоянно выступает на концертах в поддержку Украины, рассказывает миру о войне.

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На днях исполнительница выступила на летнем фестивале в Вильнюсе. Команда, с которой Джамала выходила на сцену, слеталась с Дубая, Лондона и Берлина. Как призналась Джа, все произошло очень по-домашнему, очень тепло.