Модель позировала на фото вместе с любимым. Супруги нетерпеливо ждут появления второго ребенка, не стесняются показывать чувства на публике.

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Нежный образ Роми Стрейд

Модель предстала перед камерой в коротком атласном платье нежно-зеленого цвета. Наряд имел длинные рукава, соблазнительное декольте и завязывалось под грудью. Рукой Роми с нежностью выделила беременный животик.

Длинные роскошные волосы модель уложила в легкие волны, красиво спадающие на плечи. На лице Стрейд сделала нежный макияж в нюдовых тонах. Среди аксессуаров ее праздничный аутфит завершили браслеты.

"Свадебный день с моей любовью", – трогательно написала знаменитость под фото.



Роми Стрейд с любимым / Фото с инстаграмма модели