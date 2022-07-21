Модель позувала на фото разом з коханим. Подружжя нетерпляче чекає на появу другої дитини, не соромиться показувати почуття на публіці.

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Ніжний образ Ромі Стрейд

Модель постала перед камерою у короткій атласній сукні ніжно-зеленого кольору. Вбрання мало довгі рукави, спокусливе декольте та зав'язувалося під грудьми. Рукою Ромі з ніжністю підкреслила вагітний животик.

Довге розкішне волосся модель вклала у легкі хвилі, які гарно спадали на плечі. На обличчі Стрейд зробила ніжний макіяж у нюдових тонах. Серед аксесуарів її святковий аутфіт завершили браслети.

"Весільний день з моїм коханням", – зворушливо написала знаменитість під фото.



Ромі Стрейд з коханим / Фото з інстаграму моделі