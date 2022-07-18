Своїм несподіваним весіллям Дженніфер Лопес і Бен Аффлек ошелешили всіх. Як з'ясувалося, до інтимної церемонії вони особливо не готувалися. У каплицю в Лас-Вегасі актор прийшов у білому смокінгу зі свого гардеробу, а співачка відшукала весільну сукню, в якій багато років тому знімалася у фільмі. Щоправда, другу все ж таки придбала.

Важливо Дженніфер Лопес і Бен Аффлек одружилися

Весільні сукні Дженніфер Лопес

Перше весільне вбрання зірки – лаконічна біла сукня з американською проймою, приталеним верхом і прямим низом з легкими складками на стегнах. Саме в ній Джей Ло знімалася в одному з кінофільмів і зберегла для свого весілля.

У мене була ця сукня стільки років, і я її просто берегла, берегла, берегла, і тепер я одягла її в день свого весілля,

– розповіла Дженніфер Лопес.

Британський стиліст та перукар Кріс Епплтон показав зіркову наречену у вінтажні сукні та підписав: "Останні хвилини перед весіллям".

Просто у весільній каплиці в Лас-Вегасі Дженніфер Лопес переодяглася у стильну сукню від знаменитого ліванського модельєра Зухаїра Мурада. Це вже дизайнерське вбрання з відкритими плечима, довгими мереживними рукавами, корсетним ліфом і шлейфом у стилі "риб'ячий хвіст". Свій весільний образ співачка довершила фатою з мереживною обробкою, димчастим макіяжем очей, фірмовою персиковою помадою та об'ємними локонами.

Цікава деталь! Дженніфер Лопес змінювала вбрання в кімнаті відпочинку весільної каплиці Лас-Вегаса, тоді як Бен Аффлек був змушений переодягатися у вбиральні.

"Отже, з найкращими свідками, яких тільки можна собі уявити, із сукнею зі старого фільму та смокінгом з шафи Бена, ми прочитали наші власні клятви у маленькій каплиці та подарували одне одному обручки, які будемо носити до кінця наших днів. Зрештою, це було найкраще весілля, яке ми могли собі уявити. Про яке ми давно мріяли і яке нарешті стало реальністю", – поділилася емоціями Джей Ло.

Дженніфер Лопес у другій весільній сукні / Фото On the JLo

Бен Аффлек з Дженніфер Лопес у другій весільній сукні / Фото On the JLo

Бен Аффлек з Дженніфер Лопес у другій весільній сукні / Фото On the JLo