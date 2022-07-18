Своей неожиданной свадьбой Дженнифер Лопес и Бен Аффлек ошарашили всех. Как выяснилось, к интимной церемонии они особо не готовились. В часовню в Лас-Вегасе актер пришел в белом смокинге из своего гардероба, а певица отыскала свадебное платье, в котором много лет назад снималась в фильме. Правда, второе все же приобрела.

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Свадебные платья Дженнифер Лопес

Первый свадебный наряд звезды – лаконичное белое платье с американской проймой, приталенным верхом и прямым низом с легкими складками на бедрах. Именно в нем Джей Ло снималась в одном из кинофильмов и сохранила для своей свадьбы.

У меня было это платье столько лет, и я его просто берегла, берегла, берегла, и теперь я одела его в день своей свадьбы,

– рассказала Дженнифер Лопес.

Британский стилист и парикмахер Крис Эпплтон показал звездную невесту в винтажном платье и подписал: "Последние минуты перед свадьбой".

Прямо в свадебной часовне в Лас-Вегасе Дженнифер Лопес переоделась в стильное платье от знаменитого ливанского модельера Зухаира Мурада. Это уже дизайнерская одежда с открытыми плечами, длинными кружевными рукавами, корсетным лифом и шлейфом в стиле "рыбий хвост". Свой свадебный образ певица завершила фатой с кружевной отделкой, дымчатым макияжем глаз, фирменной персиковой помадой и объемными локонами.

Интересная деталь! Дженнифер Лопес меняла наряды в комнате отдыха в свадебной часовни Лас-Вегаса, в то время как Бен Аффлек вынужден был переодеваться в уборной.

"Итак, с лучшими свидетелями, которых только можно себе представить, с платьем из старого фильма и смокингом из шкафа Бена, мы прочитали наши собственные клятвы в маленькой часовне и подарили друг другу обручальные кольца, которые будем носить до конца наших дней. В конце концов, это была лучшая свадьба, которую мы могли себе представить. О которой мы давно мечтали и которая наконец-то стала реальностью", – поделилась эмоциями Джей Ло.

Дженнифер Лопес во втором свадебном платье / Фото On the JLo

Бен Аффлек из Дженнифер Лопес во втором свадебном платье / Фото On the JLo

Бен Аффлек из Дженнифер Лопес во втором свадебном платье / Фото On the JLo