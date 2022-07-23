Джамала з дітьми під час війни перебуває за кордоном. Однак там не сидить, склавши руки. Артистка постійно виступає на концертах на підтримку України, розповідає світові про війну.

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Днями виконавиця виступила на літньому фестивалю у Вільнюсі. Команда, з якою Джамала виходила на сцену, зліталася з Дубаю, Лондона та Берліна. Як зізналася Джа, все відбулося дуже по-домашньому, дуже тепло.