З початком повномасштабної війни більшість українських артистів, які раніше мали у своєму репертуарі лише російськомовні пісні, зараз випускають хіти українською. Надя Дорофєєва скоро презентує сольну пісню про кохання.

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Яскравий look Дорофєєвої

Артистка позувала на камеру, сидячи на килимку у ванній кімнаті. Надя була одягнена у чорні штани палаццо та білий топ з декоративними пір'їнами. Взуття на Дорофєєвій не було, лише білі шкарпетки.

Волосся співачка зібрала ззаду, а на обличчя нанесла бездоганний тон, яким вирівняла колір шкіри, вії нафарбувала тушшю, а губи – червоною матовою помадою. Також можна розгледіти татуювання на тілі виконавиці.

Під фото Надя написала декілька рядків з пісні, прем'єра якої відбудеться вже скоро: "І не винен тут ніхто. Навіть той, хто не шукав заборонену любов, різнокольорову love".



Надя Дорофєєва у білому топі та чорних штанах / Фото з інстаграму співачки

Нагадаємо, нещодавно Надя Дорофєєва сфотографувалася у чорній футболці з зображенням українського паспорта. Зірка була без макіяжу, з лаконічною зачіскою. Вона показала ще один варіант повсякденного патріотичного образу, які зараз в тренді.