Короткие шорты выглядят очень женственно и красиво, поэтому они вам понравятся и легко впишутся в аутфит.

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Prada выпустили своих моделей на подиум в шортах с очень высокой посадкой и свободных жакетах.



Трендовые шорты на 2024 год / Фото Vogue

А вот модели от Gucci дефилировали в майке и шортах в паре с пальто и лоферами. Emporio Armani продемонстрировали вечерний вариант шорт в паре с бомбером, сандалями и сумкой из прозрачного материала. Такой образ идеально подойдет для летних прогулок.



Трендовые шорты на 2024 год / Фото Vogue



Трендовые шорты на 2024 год / Фото Vogue

Если вы любите обжатые велосипедкы, то в этом году вам предстоит укороченный трикотажный вариант. Такие шорты уже представил один из любимых брендов Кейт Миддлтон.



Трендовые шорты на 2024 год / Фото Vogue

Versace и Tom Ford решили продемонстрировать костюмные образы, поэтому выпустили модель на подиум в розовых атласных и велюровых жакетах с короткими шортами.



Трендовые шорты на 2024 год / Фото Vogue



Трендовые шорты на 2024 год / Фото Vogue

Модные новинки на 2024 год

В моду возвращается стеганное пальто, которое на длительный период исчезло из радаров.

Популярности набирают прямые коричневые брюки. Акцент следует делать именно на цвете. Выбирайте для себя штаны палаццо или широкие брюки из вельвета. Также fashion-эксперты обещают моду на коричневые джинсы.

Вы можете не любить анималистические принты, но без них вам никуда не деться в 2024 году. Модницы будут носить юбки, платья и пальто в леопардовый принт.