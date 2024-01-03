Довольно долго леопардовый принт считался безвкусицей. Для многих он до сих пор остается опасным и граничащим с китчем. Анималистическую окраску носили голливудские молодые и небогатые актрисы, из-за чего она начала ассоциироваться с дешевой одеждой. Потом звезды стали использовать его в ярких клипах, чтобы сыграть на теме китча. Неудивительно, что теперь его выбирают и комбинируют со страхом.

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Но в последние годы принт претерпел модный ренессанс, и теперь даже некоторые стилисты считают его обязательным в гардеробе. В этом году Леопард был на подиумах с новыми коллекциями Nina Ricci, Celine и Dior. Кстати, именно Кристиан Диор был первым дизайнером, который в 1947 году использовал принт не в меху, а на ткани.

В анималистических принтах также на публике появлялись в этом году суперзвезды и блоггеры. Так что если вы следите за трендами, то в 2024-м и вам его не обойти. Вдохновляйтесь образами модниц и рискуйте. Сейчас – самое время для леопарда.

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Платья

Обратите внимание на длинные рукава, длину до икр и минимум аксессуаров. В прохладную погоду можно дополнить леопардовое платье черными кожаными ботинками и пиджаком в тон.

Топы и жакеты

Подбирайте однотонный низ под анималистический верх. Это могут быть джинсы или короткая черная юбка. Нейтральные оттенки нужны, чтобы немного успокоить яркий принт.

Пальто

Леопардовое пальто – это утвержденная в мире моды классика. Носите его поверх простых нарядов.

Брюки

Сочетание однотонных блейзеров и футболок с принтованными брюками очень любят французские модницы.

Юбки

Надевайте свою леопардовую юбку с белыми, бежевыми и черными топами или с льняной рубашкой.