Досить довго леопардовий принт вважався несмаком. Для багатьох він досі залишається небезпечним і таким, що межує з кітчем. Анімалістичне забарвлення носили голлівудські молоді і небагаті акторки, через що воно почало асоціюватися з дешевим одягом. Потім попзірки почали використовувати його у яскравих кліпах, аби зіграти на темі кітчу. Тож не дивно, що тепер його обирають і комбінують з острахом.

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Але останніми роками принт зазнав модного ренесансу, і тепер навіть деякі стилісти вважають його обовʼязковим у гардеробі. Леопард цього року був на подіумах з новими колекціями Nina Ricci, Celine та Dior. До речі, саме Крістіан Діор був першим дизайнером, який у 1947 році використав принт не в хутрі, а на тканині.

В анімалістичних принтах також на публіці зʼявлялися цього року суперзірки і блогери. Тож якщо ви стежите за трендами, то у 2024-му і вам його не оминути. Надихайтеся образами модниць і ризикуйте. Зараз – саме час для леопарда.

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Сукні

Зверніть увагу на довгі рукави, довжину до литок і мінімум аксесуарів. У прохолодну погоду можна доповнити леопардову сукню чорними шкіряними черевиками та піджаком у тон.

Топи і жакети

Підбирайте однотонний низ під анімалістичний верх. Це можуть бути джинси чи коротка чорна спідниця. Нейтральні відтінки потрібні, аби трохи "заспокоїти" яскравий принт.

Пальто

Леопардове пальто – це затверджена у світі моди класика. Носіть його поверх простих нарядів.

Штани

Поєднання однотонних блейзерів та футболок з принтованими штанами дуже люблять французькі модниці.

Спідниці

Одягайте свою леопардову спідницю з білими, бежевими та чорними топами або з лляною сорочкою.