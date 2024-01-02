Заметим, что теперь в тренды возвращается стеганое пальто. Весенний или осенний сезон мы делали ставку на куртках, впрочем, британские эксперты отмечают, что нас ждет мода на удлиненные пальто с поясом.

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Оно не только практичное, но и очень теплое. Вы можете его надевать зимой, если на улице нет минусовой погоды или уже в начале марта.

Выбирайте для себя стеганные пальто ниже колен или длинные. Оба варианта хорошо сочетаются не только с джинсами, но и с юбками и платьями.

Несмотря на то, что эти пальта легкие, они хорошо сохраняют тепло, поэтому вы не замерзнете в них ни при каких обстоятельствах.

Не бойтесь добавлять в свой гардероб стеганное пальто, ведь оно есть в коллекциях многих украинских брендов, а следовательно – не является настолько антитрендовым, как вы могли себе представить.

Можете не беспокоиться за то, что в таком пальто вам будет холодно. Вы всегда можете надеть под низ несколько слоев одежды или объемный теплый свитер.

Стильные пальто на зимний или весенний сезон.
Стильные пальто на зимний или весенний сезон / Фото Pinterest

Стильные пальто на зимний или весенний сезон.
Стильные пальто на зимний или весенний сезон / Фото Pinterest

Стильные пальто на зимний или весенний сезон.
Стильные пальто на зимний или весенний сезон / Фото Pinterest

Стильные пальто на зимний или весенний сезон.
Стильные пальто на зимний или весенний сезон / Фото Pinterest

Стильные пальто на зимний или весенний сезон.
Стильные пальто на зимний или весенний сезон / Фото Pinterest