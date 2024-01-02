Зауважимо, що тепер у тренди повертається стьобане пальто. Весняний чи осінній сезон ми робили ставку на куртках, втім британські експерти зазначають, що нас чекає мода на подовжені пальта з поясом.

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Воно не лише практичне, але й дуже тепле. Ви можете його одягати взимку, якщо на вулиці немає мінусової погоди або вже на початку березня.

Обирайте для себе стьобані пальта нижче колін чи довгі. Обидва варіанти добре поєднуються не лише з джинсами, але й зі спідницями та сукнями.

Бути різною – це справжнє мистецтво, опанувати яке допоможе мережа мультибрендових магазинів одягу, взуття та аксесуарів Obnova. Тут представлений широкий вибір fashion-товарів: від актуальних аутфітів на щодень до спортивних та люксових брендів.

Попри те, що ці пальта легкі, вони добре зберігають тепло, тож ви не змерзнете в них за жодних обставин.

Не бійтеся додавати у свій гардероб стьобане пальто, адже воно є в колекціях багатьох українських брендів, а отже – не є вже настільки антитрендовим, як ви могли собі уявивити.

Можете не хвилюватися за те, що в такому пальто вам буде холодно. Ви завжди можете одягнути під низ кілька шарів одягу чи об’ємний теплий светр.



Стильні пальта на зимовий чи весняний сезон / Фото Pinterest



Стильні пальта на зимовий чи весняний сезон / Фото Pinterest



Стильні пальта на зимовий чи весняний сезон / Фото Pinterest



Стильні пальта на зимовий чи весняний сезон / Фото Pinterest



Стильні пальта на зимовий чи весняний сезон / Фото Pinterest