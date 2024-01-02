Fashion-блогерша Леандра Медин считает, что коричневые вельветовые брюки – это самая умная замена джинсам. Они крепкие, хорошо сидят и сочетаются почти со всем – даже с большинством зимних пальто. И на самом деле, говорит стилистка, к ним можно подобрать больше пар обуви, чем к дениму.
К слову Актуальные молочные свитера на зиму: на что нужно обратить внимание
Почему коричневый? Он более мягкий, чем черный. Это делает его более расслабленным и менее жестким для сочетания с другими цветами.
С чем носить коричневые вельветовые брюки
Самое простое сочетание – брюки, рубашка и стойкий каблук или лоферы.
Повседневный образ с коричневыми брюками / Фото Леандры Медин
Хотя коричневый вельвет имеет великолепный вид со многими цветами, блоггерша считает, что он особенно интересно сочетается с серым и белым или черным и белым.
Повседневный образ с коричневыми брюками / Фото Леандры Медин
Вот какой образ можно сложить для прогулки по городу в выходные.
Повседневный образ с коричневыми брюками / Фото Леандры Медин
Можете также соединить вельветовый низ с вязаными свитерами, худи и водолазками.
Повседневный образ с коричневыми брюками / Фото Леандры Медин
Повседневный образ с коричневыми брюками / Фото Леандры Медин