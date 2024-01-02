Fashion-блогерка Леандра Медін вважає, що коричневі вельветові штани – це найрозумніша заміна джинсам. Вони міцні, добре сидять і поєднуються майже з усім – навіть з більшістю зимових пальт. І насправді, каже стилістка, до них можна дібрати більше пар взуття, ніж до деніму.
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Чому коричневий? Він м’якший, ніж чорний. Це робить його розслабленішим та менш жорстким для поєднання з іншими кольорами.
З чим носити коричневі вельветові штани
Найпростіше поєднання – штани, сорочка і стійкий каблук або лофери.
Повсякденний образ з коричневими штанами / Фото Леандри Медін
Хоча коричневий вельвет має чудовий вигляд з багатьма кольорами, блогерка вважає, що він особливо цікаво поєднується з сірим і білим або чорним і білим.
Повсякденний образ з коричневими штанами / Фото Леандри Медін
Ось який образ можна скласти для прогулянки містом у вихідні.
Повсякденний образ з коричневими штанами / Фото Леандри Медін
Можете також поєднати вельветовий низ з вʼязаними светрами, худі і водолазками.
Повсякденний образ з коричневими штанами / Фото Леандри Медін
Повсякденний образ з коричневими штанами / Фото Леандри Медін