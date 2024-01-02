Експерти в галузі моди радять додати светр з молочної кольорової гами у свій гардероб. Обирайте для себе варіант з високим чи V-подібним коміром. Робіть ставку на лонгслів з тонкого трикотажу чи навпаки – щільного плетіння, які всі характеризують як "рибальський светр".

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Молочні светри презентували у своїх колекціях відомі бренди. Victoria Beckham показала базовий светр у "рубчик" з високим коміром, який буде легко вписати в будь-який стиль. Модель поєднала светр зі шкіряними штанами. Виглядає такий образ не лише базово, але й дуже стильно.



Стильний молочний светр на зиму / Фото Vogue

Bottega Veneta створили светр з декоруванням у вигляді риб'ячої луски. Таку цікаву річ можна поєднати зі шкіряною чи денімовою спідницею.



Стильний молочний светр на зиму / Фото Vogue

Gabriela Hearst зробили ставку на обʼємний і мʼякий светр з капюшоном, який можна носити замість худі зі шкіряними штанами.



Стильний молочний светр на зиму / Фото Vogue

Alexander McQueen продемонстрували розкішний рибальський светр в’язки Моне з великих кос. Модель дефілювала у светрі в поєднанні шкіряних шортів та чобіт на підборах до колін.



Стильний молочний светр на зиму / Фото Vogue

З білим светром ви можете створювати бездоганні образи в одному кольорі чи поєднувати з класичними базовими колорами – чорним, коричневим, сірим чи червоним.