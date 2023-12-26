Вже кілька сезонів поспіль посилюється мода на стиль нульових. Разом із цим в тренди входять коричневі джинси, які колись були модними. Такі джинси вже активно почала носити Гейлі Бібер, Софія Річі та Ельза Госк.

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Джинси з 2000-х справляють справжній фурор, адже це щось нове для нас та водночас стильне й цікаве. Ви точно не зможете не піддатися чарам цьому новому тренду.

Джинси винайшли у 1800-х роках. Спочатку їх носили шахтарі, потім ковбої, а згодом й голлівудські знаменитості, хіпі, рок-зірки та дизайнери, які не обходяться без джинсів кожної колекції.

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Найвідомішим кольором джинсів є синій. З оснащеними кишенями та цупкими заклепками їх запатентували Джейкоб Девіс і Леві Страус у 1873 році. Спочатку це були робочі джинси, а вже у 1950-х роках ці джинси стали затребуваними в колах відомих зірок. Дотепер джинси Levi’s вважаються найпопулярнішими.

І хоч ми звикли носити базові блакитні чи сині джинси, дизайнери радять цього сезону додавати у свої аутфіти джинси коричневого кольору. З ними ви можете створювати монохромні образи або ж створювати класичні аутфіти з базовими елементами гардероба.

До прикладу, Софія Річі поєднала коричневі джинси з коричневою курткою. Образ доповнили бежеві туфлі-човники, коричневий лонгслів та маленька сумка шоколадного відтінку.



Трендові джинси на осінь 2024 / Фото Pinterest



Трендові джинси на осінь 2024 / Фото Pinterest



Трендові джинси на осінь 2024 / Фото Pinterest