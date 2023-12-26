Відвідини красивого закладу вимагають уважного підходу до вибору вбрання. Стиль повинен виражати ваш власний неповторний смак. Тому 24 Канал пропонує 10 ідей вбрання, які будуть доречним у ресторані і розкриють вас як натуру, що знається на моді.

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Від елегантних спідниць до джинсів – у переліку знайдеться щось для кожного. Майте на увазі, що багато з цих образів мають гарний вигляд саме завдяки взуттю та аксесуарам, тому не забудьте врахувати завершальні штрихи, коли створюватимете ансамбль для себе.

Блуза і прямі джинси

Джинси та гарний топ завжди виручають. Погляньте на прекрасний ансамбль, і зрозумієте, що доказів на користь такого образу більше не потрібно.

Довга сукня і прості аксесуари

Сукня максі – зручна і водночас елегантна. Додайте кілька простих аксесуарів, і готово!

Кардиган, спідниця і чоботи до коліна

Порада для модниць: носіть кардиган як повноцінний верх. І всі ми знаємо, що облягаюча максіспідниця додасть будь-якому одягу ошатності.



Образ з кардиганом і ошатною спідницею / Фото LUCYWILLIAMS02

Виразний блейзер і джинси приталеного крою

Піджак і джинси – універсальне поєднання, яке убезпечить вас від стресу під час вибору вбрання. Зробіть вибір на користь трохи більш формального стилю, щоб доповнити денім.

Костюм і кросівки

У костюмі в поєднанні з повсякденними кросівками є щось невимушено стильне. Оберіть ефектні сережки та взуйте туфлі на підборах, якщо хочете додати жіночності.

Топ на бретелях і чорні штани

Майка на бретелях підходить для більшості випадків, але шовково-атласні моделі особливо пасуватимуть для монохромного образу на вечерю. Загалом, шовк – ідеальна вечірня тканина.

Топ з вирізом і світлі джинси

Така модна деталь як вирізи може покращити будь-який одяг. Поєднуйте свій яскравий топ із джинсами, щоб отримати легкий аутфіт. Додайте також помаду в тон.

Легка кофтинка і джинсова спідниця

Довгі рукави та довжина максі зроблять образи комфортними у холод. Залишайте вертикаль аутфіта в одній тональності кольорів.

Майка і шкіряні штани

Це лук на будь-яку пору доби, і він вас ніколи не підведе. Нехай шкіряні штани по-новому покажуть крутість ваших базових майок.

Смугаста сорочка і білі штани

Смужки — це рятівний круг від тих моментів, коли не знаєш, що одягнути. Незмінна класика, яка буде доречною у будь-якому закладі.