Посещение красивого заведения требует внимательного подхода к выбору наряда. Стиль должен выражать ваш собственный неповторимый вкус. Поэтому 24 Канал предлагает 10 идей нарядов, которые будут уместны в ресторане и раскроют вас как натуру, знающую моду.
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От элегантных юбок до джинсов – в списке найдется что-нибудь для каждого. Имейте в виду, что многие из этих образов выглядят хорошо благодаря обуви и аксессуарам, поэтому не забудьте учесть завершающие штрихи, когда будете создавать ансамбль для себя.
Блуза и прямые джинсы
Джинсы и хороший топ всегда выручают. Взгляните на прекрасный ансамбль и поймете, что доказательств в пользу такого образа больше не нужно.
Длинное платье и простые аксессуары
Платье макси – удобное и одновременно элегантное. Добавьте несколько простых аксессуаров и готово!
Кардиган, юбка и сапоги до колена
Совет для модниц: носите кардиган как полноценный верх. И все мы знаем, что облегающая максиюбка придаст любой одежде нарядности.
Образ с кардиганом и нарядной юбкой / Фото LUCYWILLIAMS02
Выразительный блейзер и джинсы приталенного кроя
Пиджак и джинсы – универсальное сочетание, которое обезопасит вас от стресса при выборе наряда. Сделайте выбор в пользу более формального стиля, чтобы дополнить деним.
Костюм и кроссовки
В костюме в сочетании с повседневными кроссовками есть что-то непринужденно стильное. Выберите эффектные серьги и обуйте туфли на каблуке, если хотите добавить женственности.
Топ на бретелях и черные брюки
Майка на бретелях подходит для большинства случаев, но шелково-атласные модели будут особенно подходить для монохромного образа на ужин. В общем, шелк – идеальная вечерняя ткань.
Топ с вырезом и светлые джинсы
Такая модная деталь как вырезы может улучшить любую одежду. Сочетайте свой яркий топ с джинсами, чтобы получить легкий аутфит. Добавьте помаду в тон.
Легкая блузка и джинсовая юбка
Длинные рукава и длина макси сделают образы комфортными в холод. Оставляйте вертикаль аутфита в одной цветовой тональности.
Майка и кожаные брюки
Это лук для любого времени суток, и он вас никогда не подведет. Пусть кожаные штаны по-новому покажут крутизну ваших базовых маек.
Полосатая рубашка и белые брюки
Полоски – это спасительный круг от тех моментов, когда не знаешь, что надеть. Неизменная классика, которая будет уместна в любом заведении.