Короткі шорти виглядають дуже жіночно та красиво, тож вони вам точно сподобаються та легко впишуться в аутфіт.

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Prada випустили своїх моделей на подіум у шортах із дуже високою посадкою та вільних жакетах.

Трендові шорти на 2024 рік
Трендові шорти на 2024 рік / Фото Vogue

А от моделі від Gucci дефілювали в майці та шортах в парі з пальтом та лоферами. Emporio Armani продемонстрували вечірній варіант шортів в парі з бомбером, сандалями та сумкою з прозорого матеріалу. Такий образ ідеально підійде для літніх прогулянок.

Трендові шорти на 2024 рік
Трендові шорти на 2024 рік / Фото Vogue

Трендові шорти на 2024 рік
Трендові шорти на 2024 рік / Фото Vogue

Якщо ви любите обтислі велосипедки, то цього року вас чекає вкорочений трикотажний варіант. Такі шорти вже представив один із улюблених брендів Кейт Міддлтон.

Трендові шорти на 2024 рік
Трендові шорти на 2024 рік / Фото Vogue

Versace і Tom Ford вирішили продемонструвати костюмні образи, тож випустили моделй на подіум в рожевих атласних та велюрових жакетах з короткими шортами.

Трендові шорти на 2024 рік
Трендові шорти на 2024 рік / Фото Vogue

Трендові шорти на 2024 рік
Трендові шорти на 2024 рік / Фото Vogue

Модні новинки на 2024 рік

У моду повертається стьобане пальто, яке на тривалий період зникло з радарів.

Популярності набирають прямі коричневі штани. Акцент варто робити саме на кольорі. Обирайте для себе штани палаццо або широкі штани з вельвету. Також fashion-експерти обіцяють моду на коричневі джинси.

Ви можете не любити анімалістичні принти, але без них вам нікуди не дітися у 2024 році. Модниці будуть носити спідниці, сукні та пальта у леопардовий принт.