Носити таку спідницю найкраще зі стриманим верхом – білими сорочками, блузами, кардиганами, жакетами чи однотонними светрами. Якщо хочете додати цікаву деталь до такої спідниці, обирайте до сорочок чорні галстуки.
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Бренди представили не лише ультракороткі міні, але й драматичні спідниці довжини максі. Fashion-експерти кажуть, що блискуча спідниця стане вірусним вбранням, який має опинитися в гардеробі у кожної модниці. Придивляйтеся до спідниць з лелітками, металізованими тканинами, напівпрозорих спідниць з мерехтінням тощо.
Бренд Valentino представив ультракоротку спідницю з різнокольоровими лелітками, поєднавши з елементами ділового стилю. Alberta Ferretti презентували чорну тонку спідницю з мерехтливими деталями в парі з жилетом, одягненим на голе тіло.
Цікаві спідниці 2024 року / Фото Vogue
Цікаві спідниці 2024 року / Фото Vogue
У тренді будь-який блискучий відтінок, тож ви можете обирати для себе сріблясті, золоті, чорні, білі чи різнокольорові спідниці. Якщо хочете зробити образ цікавішим – поєднайте спідницю з лосинами чи штанами.
Цікаві спідниці 2024 року / Фото Vogue
Цікаві спідниці 2024 року / Фото Vogue
Якщо ж вам подобається класична стилізація, то додайте до блискучої максіспідниці твідовий жакет.
А ще нагадаємо, що в моді зараз червоні колготки, тож ви можете поєднати блискучу спідницю з цим яскравим елементом гардероба та отримати неперевершений аутфіт. Для тих, хто не любить червоний колір, можна обрати білі чи чорні колготки з бантиками, які зараз теж користуються популярністю у модниць.