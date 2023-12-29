Червоний став топовим відтінком осені. Та якщо минулого сезону інфлюенсери лише приміряли на собі яскраві светри чи доповнювали образ сумками, то вже взимку мода отримала новий не менш цікавий вектор – червоні колготки.

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Величезну кількість аутфітів з червоними колготками можна побачити не лише в інстаграмі, але й тік тоці чи пінтересті. Лише у таких випадках можемо підтвердити, що мода таки повертається. Шанувальники серіалу «Пліткарка» точно згадають образи Блер Вордорф в червоних колготках, в яких вона приходила в школу.

Цікаво! Колготки вперше з’явилися у 1938 році, але повсякденно жінки почали їх носити у 1953 році, коли винайшли лайкру, яка зробила їх еластичними. Популяризація колготок належить Мері Квант, яка в 1960-х роках презентувала мініспідницю, яка й допомогла розповсюдити колготки на увесь світ.

Радимо вам цієї зими трошки забути про одвічні чорні колготки та зробити ставку на яскравий червоний. Модниці носять їх з жакетами, светрами, лонгслівами, пальтами, бомберами та шубами. Останній верхній одяг, особливо у світлих відтінках, просто неймовірно виглядає в зимову пору року.

Червоний буде у моді ще в 2024 році в різноманітних проявах вбрання, тому колготки – доволі доступний прояв тренду. У вас ще є шанс придумати цікаві аутфіти з колготками, щоб сяяти в новорічну ніч та привертати увагу всіх до свого образу.



Актуальні червоні колготки на 2024 рік / Фото Pinterest



Актуальні червоні колготки на 2024 рік / Фото Pinterest



Актуальні червоні колготки на 2024 рік / Фото Pinterest



Актуальні червоні колготки на 2024 рік / Фото Pinterest



Актуальні червоні колготки на 2024 рік / Фото Pinterest



Актуальні червоні колготки на 2024 рік / Фото Pinterest



Актуальні червоні колготки на 2024 рік / Фото Pinterest