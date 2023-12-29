Красный стал топовым оттенком осени. Но если в прошлом сезоне инфлюэнсеры только примеряли на себе яркие свитера или дополняли образ сумками, то зимой мода получила новый не менее интересный вектор – красные колготки.

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Огромное количество аутфитов с красными колготками можно увидеть не только в инстаграмме, но и в токе токе или пинтересте. Только в таких случаях мы можем подтвердить, что мода все-таки возвращается. Поклонники сериала "Сплетница" точно вспомнят образы Блэр Уолдорф в красных колготках, в которых она приходила в школу.

Любопытно! Колготки впервые появились в 1938 году, но повседневно женщины стали их носить в 1953 году, когда изобрели лайкру, сделавшую их эластичными. Популяризация колготок принадлежит Мэри Квант, которая в 1960-х годах презентовала мини-юбку, которая помогла распространить колготки на весь мир.

Советуем вам этой зимой немного забыть об извечных черных колготках и сделать ставку на яркий красный. Модницы носят их с жакетами, свитерами, лонгсливами, пальто, бомберами и шубами. Последняя верхняя одежда, особенно в светлых оттенках, просто невероятно смотрится в зимнее время года.

Красный будет в моде еще в 2024 году в различных проявлениях наряда, поэтому колготки – достаточно доступное проявление тренда. У вас еще есть шанс придумать интересные аутфиты с колготками, чтобы сиять в новогоднюю ночь и привлекать всех к своему образу.



Актуальные красные колготки на 2024 год / Фото Pinterest



Актуальные красные колготки на 2024 год / Фото Pinterest



Актуальные красные колготки на 2024 год / Фото Pinterest



Актуальные красные колготки на 2024 год / Фото Pinterest



Актуальные красные колготки на 2024 год / Фото Pinterest



Актуальные красные колготки на 2024 год / Фото Pinterest



Актуальные красные колготки на 2024 год / Фото Pinterest