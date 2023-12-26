Монохром весной стал очень популярен. Звезды стритстайла с ног до головы надевали наряды одного цвета. Осенью цветом №1 стал красный, а в декабре его примеряли буквально все.

Читайте также Главные тренды 2024 года: берем пример с самых модных инстаграмм-девушек

Впрочем, модницы не только дополняли образы ярким мейком с красными губами, но и довершали свои образы красными сумками, верхней одеждой, свитерами и колготками в красном цвете.

Но если вы думали, что на этом популярность колготок завершилась – вы ошибаетесь. Теперь на модную арену выходят колготки с бантиками. Их вы можете смело надевать в новогоднюю ночь вместе с платьями или юбками с блузами.

Мрієте щодня вражати стильними образами? З Obnova це просто! Мережа зібрала в одному місці одяг, взуття та аксесуари від найвідоміших брендів зі всього світу та постійно оновлює асортимент, враховуючи сьогоднішні тренди.

Чаще девушки выбирают для себя черные или белые колготки с бантиками, которые сделаны из тонких лент. Но стоит отметить, что они достаточно специфичны и не подойдут для постоянного использования в зимнее время. Это скорее интересный элемент для создания вашего образа, который станет главной изюминкой.

Колготки начали набирать популярность еще в прошлом году, когда сестры Кайли и Кендалл Дженнер вышли в свет у них прямо в трусах, без штанов и джинсов. Тогда все приковали свое внимание именно к колготкам, а теперь с интересными вариантами колготок создают праздничные аутфиты.



Трендовые колготки 2024 года / Фото Pinterest



Трендовые колготки 2024 года / Фото Pinterest



Трендовые колготки 2024 года / Фото Pinterest



Трендовые колготки 2024 года / Фото Pinterest



Трендовые колготки 2024 года / Фото Pinterest



Трендовые колготки 2024 года / Фото Pinterest



Трендовые колготки 2024 года / Фото Pinterest



Трендовые колготки 2024 года / Фото Pinterest



Трендовые колготки 2024 года / Фото Pinterest