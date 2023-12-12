Если вы хотите быть в тренде, то вам обязательно стоит добавить в свой гардероб наряд ярко-красного цвета, сочетая его с черными элементами гардероба, пишет 24 Канал.
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Красный цвет всегда смотрелся празднично. И если осенью это было красивым акцентом в наряде, то именно в декабрьский период красный наряд придает новогоднему настроению.
Яркий оттенок всегда у нас ассоциировался со страстью, сексуальностью. Он привлекает внимание, придает уверенность и помогает подчеркнуть собственную индивидуальность. Создавать монохромные образы для многих будет робко, поэтому активно совмещайте с базовым черным.
Красно-черная гамма всегда выглядела красиво и стильно, поэтому именно черными цветами модницы решили дополнить свой красный наряд. Микротрендом сезона стали ярко-красные колготки, кожаные перчатки, лонгсливы, жакеты, водолазки, головные уборы и аксессуары.
Кроме сочетания с черным цветом, инфлюэнсерки также привлекли молочные вещи, которые также красиво смотрятся в тандеме с красным трендовым.
Образы с ярким красным точно оценят девушки, которые не боятся выделяться из толпы. И не бойтесь, что этот цвет выйдет из моды. Красный всегда находится вне времени и не подвластен тенденциям, а значит вещи в этом цвете станут выгодной инвестицией в ваш гардероб.