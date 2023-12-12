Часто бывает, что на манекене или модели мы видим головной убор, который, кажется, идеально впишется в наш стиль. Идем в магазин, меряем, и оказывается, что сидит он некрасиво. Возникают мысли, что этот аксессуар – совсем не для нас. Но это не так: шапку можно подобрать для каждого. Главное – понимать свою внешность и знать, как лучше ее подчеркнуть.

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Стилистка Наталья Викторова в инстаграмм-блоге рассказала о моделях аксессуаров для разных форм лица и дала рекомендации, которые обязательно следует учесть при выборе головного убора.



На что следует обратить внимание при выборе шапки.

Посадка

Высокая посадка – для округлой формы лица, низкая – для удлиненной.



На что следует обратить внимание при выборе шапки.

Объем

Шапка, где верх не прилегает – для округлой или квадратной формы лица. Плотное облегание – для девушек с вытянутым овалом головы.



На что следует обратить внимание при выборе шапки.

Стилистка добавляет: более актуальны в этом сезоне все-таки аксессуары, которые меньше "давят" на голову. Они также лучше сохраняют форму прически.

Отворот

Если вы хотите сузить форму лица, обратите внимание на шапки с широким отворотом. Чем он меньше, тем округлее будет выглядеть голова.



На что следует обратить внимание при выборе шапки.

Фактура

Здесь следует присмотреться к своим чертам лица. Выразительным губам, глазам и носу больше подойдет крупная вязка. И наоборот – чем миниатюрнее черты лица, тем более гладкой должна быть фактура.



На что следует обратить внимание при выборе шапки.

Цвет

Не забывайте, что главное в выборе цвета – знать свой подтон и цвет своего гардероба.



На что следует обратить внимание при выборе шапки.