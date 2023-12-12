Часто буває, що на манекені чи на моделі ми бачимо головний убір, який, здається, ідеально впишеться у наш стиль. Ідемо в магазин, міряємо, і виявляється, що сидить він негарно. Виникають думки, що цей аксесуар – зовсім не для нас. Але це не так: шапку можна підібрати для кожного. Головне – розуміти свою зовнішність і знати, як краще її підкреслити.

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Стилістка Наталія Вікторова в інстаграм-блозі розповіла про моделі аксесуарів для різних форм обличчя та дала рекомендації, які обовʼязково варто врахувати при виборі головного убору.



На що слід звернути увагу при виборі шапки / Фото інстаграм stylist.viktorova

Посадка

Висока посадка – для округлої форми обличчя, низька – для видовженої.



На що слід звернути увагу при виборі шапки / Фото інстаграм stylist.viktorova

Обʼєм

Шапка, де верх не прилягає – для округлої чи квадратної форми обличчя. Щільне облягання – для дівчат з витягнутим овалом голови.



На що слід звернути увагу при виборі шапки / Фото інстаграм stylist.viktorova

Стилістка додає: більш актуальними у цьому сезоні все-таки є аксесуари, які менше "тиснуть "на голову. Вони також краще зберігають форму зачіски.

Відворот

Якщо ви хочете звузити форму обличчя, то зверніть увагу на шапки з широким відворотом. Чим загин менший, тим округлішою буде виглядати голова.



На що слід звернути увагу при виборі шапки / Фото інстаграм stylist.viktorova

Фактура

Тут варто придивитися до своїх рис обличчя. Виразним губам, очам та носу більше пасуватиме крупна вʼязка. І навпаки – чим мініатюрніші риси обличчя, тим більш гладенькою має бути фактура.



На що слід звернути увагу при виборі шапки / Фото інстаграм stylist.viktorova

Колір

Не забувайте, що головне у виборі кольору – знати свій підтон та кольори свого гардеробу.



На що слід звернути увагу при виборі шапки / Фото інстаграм stylist.viktorova