Взимку найбільше складнощів з вибором вбрання складає поєднання стилю й комфорту, адже важливо, щоб нам було тепло, пише 24 Канал. Інстаграм-модниці на своїх прикладах доводять, що в холодну пору можна виглядати красиво.

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Звісно ж, зимовий гардероб неможливо уявити без теплих речей, тож вашу головну базу мають складати светри, водолазки, утеплені штани чи джинси, а також взуття та головні убори.

Часом поєднання класичного пуховика та джинсів нам набридає, тому хочеться розбавити його цікавими акцентами. Перш за все подбайте про верхній одяг, який буде вас зігрівати в морозяний день. Зараз у тренді базові короткі пуховики, різноманітні шуби, дублянки та утеплені пальта.

Також не забувайте про взуття, в якому вам буде комфортно пересуватися. Звертайте увагу цього сезону на угги, черевики челсі та дутики. Якщо любите створювати образи з сукнями та спідницями – додавайте взуття на підборах.

Шуба + штани

Коли насувається холод – ми не можемо обійтися без шуби. Окрім того, що вона тепла, ця річ цього сезону стала дуже модною. Тому вкорочену шубу можна залюбки поєднувати з базовими штанами палаццо.

Пуховик + джинси

Базовий пуховик можна поєднувати з будь-яким верхом та низом, втім джинси є найпопулярнішою річчю. Щоб додати образу трішки цікавинки, урізноманітьте його завдяки шарфу та бейсболці.

Пальто + водолазка

Для елегантних виходів, використовуйте утеплене пальто, яке зможете поєднати з лонгслівами, водолазкам, лосинами чи спідницями з додаванням чобіт на підборах.

Пуховик + трикотажні штани

Трикотажні штани ідеально пасують до пуховиків на зимову пору. Ви можете носити їх окремо або ж одягати як костюм. Цей простий образ виглядає стильно та подарує вам комфорт.

Шуба + бейсболка

Довга шуба – улюблений зимовий одяг багатьох модниць. Вона також є рятівницею від холоду. Однак, якщо ви хочете створити образ у стилі стрітстайлу, тоді доповнюйте look кепкою, джинсами на високій посадці та вкороченим трикотажним топом.