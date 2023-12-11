Втім, не обов’язково з точністю повторювати образи знаменитих інфлюенсерів, пише 24 Канал. Важливо лише взяти до уваги трендові акценти та придбати речі, які пасуватимуть до нашого стилю.

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У холодну пору головну увагу варто зосередити на верхньому одязі, адже саме від нього залежать всі стилізації з нашим вбранням. Щоб кожного разу отримувати цікаві аутфіти, рекомендуємо додати до свого гардероба кілька трендових та актуальних вбрань – класичний пуховик, дублянку чи шубу.

Мас-маркети мають у наявності безліч стильних моделей на будь-який смак, тож ви точно знайдете щось цікаве для себе.

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Британка Алісія Родді обирає для себе шубу чорного кольору з капюшоном, поєднуючи з оксамитовими штанами. Також в її арсеналі вбрання є темно-шоколадна куртка та сірий короткий пуховик, який вона носить з капором та світлими штанами.

Блогери також приміряють цього сезону дублянку, вкорочену шубку, яку поєднують з шапкою однакового кольору та темно-сірий пуховик, який довершують чоботами до колін.

Українська інфлюенсерка Аліна Френдій обирає цієї зими гірчичний пуховик в поєднанні з угами та молочну куртку тедді, яку довершує класичними сірими штанами.

Засновниця бренду Fashionista створює затишні зимові образи на основі молочного пуховика оверсайз, уггів та рожевого шарфу. Таня Парфільєва також робить ставку на cozy look обираючи молочну шубку, штани та бежеві угги й сумку.