Впрочем, не обязательно с точностью повторять образы знаменитых инфлюэнсеров, пишет 24 Канал. Важно лишь принять во внимание трендовые акценты и приобрести вещи, подходящие к нашему стилю.

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В холодное время главное внимание следует сосредоточить на верхней одежде, ведь именно от нее зависят все стилизации с нашей одеждой. Чтобы каждый раз получать интересные аутфиты, рекомендуем добавить в свой гардероб несколько трендовых и актуальных нарядов – классический пуховик, дубленку или шубу.

Масс-маркеты имеют множество стильных моделей на любой вкус, поэтому вы точно найдете что-то интересное для себя.

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Британка Алисия Родди выбирает для себя шубу черного цвета с капюшоном, сочетая бархатные брюки. Также в ее арсенале нарядов темно-шоколадная куртка и серый короткий пуховик, который она носит с капором и светлыми брюками.

Блоггеры также примеряют в этом сезоне дубленку, укороченную шубку, сочетающуюся с шапкой одинакового цвета и темно-серый пуховик, который довершают сапогами до колен.

Украинская инфлюэнсер Алина Френдий выбирает этой зимой горчичный пуховик в сочетании с уггами и молочную куртку тедди, которую довершает классическими серыми брюками.

Основательница бренда Fashionista создает уютные зимние образы на основе молочного пуховика оверсайз, уггов и розового шарфа. Таня Парфильева также делает ставку на cozy look, выбирая молочную шубку, брюки и бежевые угги и сумку.