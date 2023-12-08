Мы привыкли, что пуховик – это вариант верхней одежды для повседневных образов, однако ее можно стилизовать для вечерних аутфитов. Главное, что вам нужно, это подобрать пуховик, который будет выглядеть красиво с обувью на плоском ходу и каблуках.

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Универсальный и практичный пуховик станет идеальной вещью для зимнего сезона. Длинное изделие не даст вам замерзнуть с утра или вечера, когда столбик термометра особенно резко опускается.

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Многие бренды представили свои пуховики на подиумах. Marni предлагает базовую черную куртку, с мягким и большим воротником. Zimmermann представили образ, где главным героем есть блестящий и элегантный пуховик цвета слоновой кости.

Этот оттенок станет главным в 2024 году. Чтобы не ошибиться с выбором длинного пуховика, рассказываем об актуальных моделях этого сезона.

Черный пуховик прямого кроя

Пуховик в черном цвете самый актуальный. Он легко впишется в дневной или вечерний образ. Для любящих черные монохромные образы – это идеальный вариант.



Модные пуховики на зиму / Фото Pinterest

Пуховик-халат

Тенденция на пуховики-халаты пришла к нам с подиумов сезона осень-зима 2023/2024. Теперь в моде длинные пуховики, по фасону напоминающие халаты. Такая верхняя одежда сможет идеально завершить вечерний образ.



Модные пуховики на зиму / Фото Pinterest

Пуховик в классических оттенках

Если хотите выбрать классический цвет пуховика, но не черный – делайте ставку на коричневый, молочный, бежевый или оливковый оттенок.



Модные пуховики на зиму / Фото Pinterest

Яркий пуховик

Зимой на фоне белого снега яркие пуховики выглядят очень красиво. Выбирайте для себя розовый или красный цвет или трендовый металлик.



Модные пуховики на зиму / Фото Pinterest