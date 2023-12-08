Мы привыкли, что пуховик – это вариант верхней одежды для повседневных образов, однако ее можно стилизовать для вечерних аутфитов. Главное, что вам нужно, это подобрать пуховик, который будет выглядеть красиво с обувью на плоском ходу и каблуках.
Читайте также Тренд зимы – винтажные шубы: лучшая подборка верхней одежды
Универсальный и практичный пуховик станет идеальной вещью для зимнего сезона. Длинное изделие не даст вам замерзнуть с утра или вечера, когда столбик термометра особенно резко опускается.
Многие бренды представили свои пуховики на подиумах. Marni предлагает базовую черную куртку, с мягким и большим воротником. Zimmermann представили образ, где главным героем есть блестящий и элегантный пуховик цвета слоновой кости.
Этот оттенок станет главным в 2024 году. Чтобы не ошибиться с выбором длинного пуховика, рассказываем об актуальных моделях этого сезона.
Черный пуховик прямого кроя
Пуховик в черном цвете самый актуальный. Он легко впишется в дневной или вечерний образ. Для любящих черные монохромные образы – это идеальный вариант.
Модные пуховики на зиму / Фото Pinterest
Пуховик-халат
Тенденция на пуховики-халаты пришла к нам с подиумов сезона осень-зима 2023/2024. Теперь в моде длинные пуховики, по фасону напоминающие халаты. Такая верхняя одежда сможет идеально завершить вечерний образ.
Модные пуховики на зиму / Фото Pinterest
Пуховик в классических оттенках
Если хотите выбрать классический цвет пуховика, но не черный – делайте ставку на коричневый, молочный, бежевый или оливковый оттенок.
Модные пуховики на зиму / Фото Pinterest
Яркий пуховик
Зимой на фоне белого снега яркие пуховики выглядят очень красиво. Выбирайте для себя розовый или красный цвет или трендовый металлик.
Модные пуховики на зиму / Фото Pinterest