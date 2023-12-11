Зимой наибольшее количество сложностей с выбором наряда составляет сочетание стиля и комфорта, ведь важно, чтобы нам было тепло, пишет 24 Канал. Инстаграм-модницы на своих примерах доказывают, что в холодное время можно выглядеть красиво.
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Конечно, зимний гардероб невозможно представить без теплых вещей, так что вашу главную базу должны составлять свитера, водолазки, утепленные брюки или джинсы, а также обувь и головные уборы.
Иногда сочетание классического пуховика и джинсов нам надоедает, поэтому хочется разбавить его интересными акцентами. Прежде всего позаботьтесь о верхней одежде, которая будет вас согревать в морозный день. Сейчас в тренде базовые короткие пуховики, шубы, дубленки и утепленные пальто.
Также не забывайте об обуви, в которой вам будет комфортно передвигаться. Обращайте внимание этого сезона на угги, ботинки челси и дутики. Если любите создавать образы с платьями и юбками – добавляйте обувь на каблуке.
Шуба + штаны
Когда надвигается холод, мы не можем обойтись без шубы. Кроме того, что она теплая, эта вещь в этом сезоне стала очень модной. Поэтому укороченную шубу можно охотно сочетать с базовыми штанами палаццо.
Пуховик + джинсы
Базовый пуховик можно сочетать с любым верхом и низом, впрочем, джинсы являются самой популярной вещью. Чтобы добавить образу немного изюминки, разнообразьте его благодаря шарфу и бейсболке.
Пальто + водолазка
Для элегантных выходов используйте утепленное пальто, которое сможете соединить с лонгсливами, водолазками, лосинами или юбками с добавлением сапог на каблуке.
Пуховик + трикотажные штаны
Трикотажные штаны идеально подходят к пуховикам на зимнее время. Вы можете носить их отдельно или надевать как костюм. Этот простой образ выглядит стильно и подарит комфорт.
Шуба+бейсболка
Длинная шуба – любимая зимняя одежда многих модниц. Она также является спасительницей от холода. Однако, если вы хотите создать образ в стиле стритстайла, дополняйте look кепкой, джинсами на высокой посадке и укороченным трикотажным топом.