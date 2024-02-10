Вся в кристаллах Swarovski: Марго Робби сияла в платье из легендарной коллекции Вивьен Вествуд

Знаменитость появилась в изысканном наряде на премии Австралийской академии кино и телевидения. Там она стала лучшей международной актрисой, а еще получила награду "Первопроходец".

Стилист Эндрю Мукамал создает образы Марго Робби с тех пор, как она начала посещать мероприятия как звезда "Барби". И для нового выхода актрисы за самой престижной кинонаградой в Австралии, Мукамал выбрал чрезвычайно яркий лук, полностью соответствующий кукольному стилю.

Читайте также Россиянка Ирина Шейк надела бра от украинского бренда: фото с глянца Vogue

Образ суперзвезды

Наряд Робби – это ремейк платья "Невеста пирата", которое впервые появилось в коллекции Вествуд 1998 года, которая называлась "Привязана к мачте". Версию актрисы изготовили специально для нее, но изделие осталось почти таким же, как оригинальное: покрытое серебристыми и розовыми кристаллами Swarovski, с опущенными лямками и драпированным лифом.



Марго Робби в платье от Вивьен Вествуд / Фото Getty Images

В то же время подиумный вариант 90-х был более театральным. Образ, украшенный повязками на глазах и шляпами с картами, говорил об умении Вествуд сочетать авангард и контркультуру с дикой романтикой.

Робби отказалась от этого в пользу элегантных аксессуаров. В частности, едва заметных блестящих драгоценностей.

Лучшие образы Марго Робби