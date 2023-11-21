В минувшие выходные актриса Марго Робби посетила конференцию Deadline Contenders Film: Los Angeles, состоявшуюся в Гильдии режиссеров Америки в штате Калифорния. 24 Канал проанализировал образ голливудской актрисы.

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Поскольку мероприятие было посвящено фильму "Барби", режиссером которого является Грета Гервиг, главная героиня одноименного фильма не смогла сдержаться, чтобы не впитаться согласно поводу. На западе знаменитая блондинка появилась в розовой пижаме Party Pajama с перьями от украинского бренда Sleeper.

Грета Гервиг, Марго Робби и Америка Феррера / Фото Getty Images

Реакцию украинского бренда ждать пришлось недолго:

Ущипните нас!,

– написали в соцсетях представители Sleeper.

Марго Робби была одета в розовый костюм-пижаму со съемными перьями на рукавах и брюках. Дополнила актриса свой образ розовой сумкой в форме корзины. На ноги она надела розовые мюли от Manolo Blahnik. Стоит отметить, что даже ногти соответствовали общей цветовой гамме образа.

Образ Марго Робби на мероприятии / Фото Getty Images

Отметим, что украинский бренд одежды Sleeper является одним из самых известных и популярных украинских брендов за рубежом. Их наряды носила Шарлотта в первом сезоне "И просто так...". Кроме того, в реальной жизни пижамы одевали и другие мировые знаменитости – Эмма Робертс, Кендалл Дженнер, Пэрис Гилтон, Бри Ларсон, Хлоя Грейс Морец, Кортни Кардашьян, Милли Бобби Браун, Кэти Перри и другие.

Раньше мы уже писали, что в одном из эпизодов фильма "Барби" в пижаме украинского бренда Sleeper была одета президент Барбиленда, которую сыграла американская актриса Исса Рэй.