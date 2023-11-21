На минулих вихідних акторка Марго Роббі відвідала конференцію Deadline Contenders Film: Los Angeles, що відбулася в Гільдії режисерів Америки у штаті Каліфорнія. 24 Канал проаналізував образ голлівудської акторки.

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Оскільки захід був присвячений фільму "Барбі", режисеркою якого є Ґрета Ґервіг, головна героїня однойменного фільму не змогла стриматися, аби не увібратися відповідно до приводу. На заході знаменита білявка з'явилася в рожевій піжамі Party Pajama з пір’ям від українського бренду Sleeper.

Ґрета Ґервіг, Марго Роббі та Америка Феррера / Фото Getty Images

Реакцію українського бренду чекати довелося не довго:

Ущипніть нас!,

– написали у соцмережах представники Sleeper.

Марго Роббі була одягнена в рожевий костюм-піжаму зі знімним пір'ям на рукавах і штанах. Доповнила акторка свій образ рожевою сумкою у формі кошика. На ноги вона одягнула рожеві мюлі від Manolo Blahnik. Варто зазначити, що навіть нігті відповідали загальній кольоровій гамі образу.

Образ Марго Роббі на заході / Фото Getty Images

Зауважимо, що український бренд одягу Sleeper є одним із найвпізнаваніших та найпопулярніших українських брендів за кордоном. Їхнє вбрання носила Шарлотта у першому сезоні "І просто так...". Крім того, у реальному житті піжами одягали й інші світові знаменитості – Емма Робертс, Кендалл Дженнер, Періс Гілтон, Брі Ларсон, Хлоя Грейс Морец, Кортні Кардашьян, Міллі Боббі Браун, Кеті Перрі та інші.

Раніше ми вже писали, що в одному з епізодів фільму "Барбі" в піжамі українського бренду Sleeper була одягнута президентка Барбіленду, яку зіграла американська акторка Ісса Рей.