Світові знаменитості дуже часто обирають для себе вбрання від українських дизайнерів. Та й Гейлі Бібер вже не вперше приміряє на собі вбрання від наших брендів.

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На вечірку в Лос-Анджелесі трендсеттерка, манекенниця та засновниця косметичного бренду Rhode Гейлі Бібер прийшла у мініспідниці Forever Mini Mini Skort від українського бренду Cultnaked, який заснувала дизайнерка зі Львова Мері Фуртас.

Образ модель доповнила прозорим топом та шкіряною курткою оверсайз, а до спідниці одягнула чорні колготки. Гейлі Бібер обрала для себе скорт – це модель із вбудованими шортами. Ця річ є однією з найпопулярніших у Cultnaked.

Що відомо про Мері Фуртас

У 16 років Мері Фуртас захопилася фотографіями та почала робити свої перші зйомки. У 21-річному віці вперше зняла для глянцю Vogue. Дівчина знімала моделей, лукбуки, робила персональні зйомки. У 2017 році вона заснувала бренд Cultnaked, вбрання якого зараз носять світові селебретіз.

Одяг від бренду Cultnaked обожнюють відомі знаменитості. Речі від української марки є в Кендалл і Кайлі Дженнер, Аріани Гранде, Зендаї, Жасмін Тукс, Алессандри Амбросіо та Меган Фокс. Відомі моделі та акторки обирали для себе неперевершені топи та штани з веганської шкіри, а також відомі скорти.