Стилісти підібрали для співачки нестандартні яскраві образи. Водночас вони чудово підкреслювали фігуру знаменитості.

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Крістіна Агілєра одягнула сукні від Lever Couture

Співачка з'явилася у відео у двох сріблястих вбраннях. Перше плаття виглядає вишукано завдяки своєму нестандартному дизайну.

Цікаво, що стиліст доповнив ансамбль артистки короною, яка бездоганно вписувалася в загальну естетику.

Крістіна продемонструвала у ролику ще одну чудову сукню, створену Lever Couture. Вона з колекції Nuvola і виглядає стильно завдяки асиметричному силуету. Дизайнерка Леся Верлінг'єрі зазначила, що це вбрання є одним із її найулюбленіших.

Хто зі світових зірок носив одяг від Lever Couture