Стилісти підібрали для співачки нестандартні яскраві образи. Водночас вони чудово підкреслювали фігуру знаменитості.
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Крістіна Агілєра одягнула сукні від Lever Couture
Співачка з'явилася у відео у двох сріблястих вбраннях. Перше плаття виглядає вишукано завдяки своєму нестандартному дизайну.
Цікаво, що стиліст доповнив ансамбль артистки короною, яка бездоганно вписувалася в загальну естетику.
Крістіна продемонструвала у ролику ще одну чудову сукню, створену Lever Couture. Вона з колекції Nuvola і виглядає стильно завдяки асиметричному силуету. Дизайнерка Леся Верлінг'єрі зазначила, що це вбрання є одним із її найулюбленіших.
Хто зі світових зірок носив одяг від Lever Couture
- Американська акторка з українським корінням Міла Йовович відвідала благодійний вечір amfAR у розкішній сукні від бренду Lever Couture. Вона обрала розкішну фактурну сукню блакитного кольору з відкритим декольте та глибоким розрізом на нозі
- Знаменита співачка Леді Гага для зйомок в одному зі своїх кліпів вибрала бежеву сукню українського бренду Lever Couture, яка була пошита ексклюзивно на її замовлення.
- Актриса Волліс Дей з'явилася на церемонії вручення кінопремії BAFTA у розкішній сукні, створеній відомим дизайнером Лесією Верлінг'єрі. Попри те, що сукня мала глибокий розріз в зоні декольте та на нозі, акторка на червоній доріжці випромінювала елегантність і витонченість.