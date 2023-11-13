Важливо обрати правильний головний убір, бо він може як покращити вашу зовнішність, так і зіпсувати. У сезоні зима 2023-2024 будуть актуальними як популярні тренди, так і креативні ідеї. 24 Канал підготував добірку найкращих головних уборів на холодні пори року.

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Берет

Цей головний убір був на вершині моди кілька років тому, й зараз він знову актуальний. Він може вдало доповнити образ та зробити його елегантнішим. Варіантів зараз чимало – оксамит, кашемір, шкіра або в'язані.

Хутряні шапки

Вриваються в сезон 2023-24 шапки з екохутра. Варто обирати головні убори з штучних матеріалів: так, ви проявите свідоме ставлення до моди без вбивства тварин. Актуальними будуть як білі та чорні варіанти, так і кольорові.

Кепки та кепі

Такий варіант успішно трансформувався із літнього сезону в осінній та зимовий. Зараз у тренді шкіряні та джинсові кепки, але якщо вам буде холодно в таких, можете підшукати з тепліших матеріалів.

В'язані шапки

Це завжди зручно, стильно та дуже тепло. Ви ніколи не змерзнете у в'язаній шапці. Вибір залежить від вашого смаку: можуть бути як класичні варіанти, так і з помпонами.

Панамки

Панамки були у моді кілька сезонів, і зараз знову вважаються модними. Їх різноманітність вражає: з хутра, велюру, стьобані, з лакованої шкіри, з написами. Вони мають доречнй вигляд у різному верхньому одязі – з пуховиками, пальто, дублянками та куртками з плюшевої тканини.



Панамка на зиму / Фото Pinterest

Балаклави

Особливість балаклави у тому, що вона закриває практично все обличчя. Відкритими залишаються тільки очі, ніс та рот. Це напевно, один із найтепліших головних уборів, адже щільно облягає голову й жодний вітер не налякає. Вони знову будуть на піку популярності восени та взимку 2023-24.