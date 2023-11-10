У листопаді нам хочеться комфортного й теплого одягу, тому тут важливо робити ставку на верхньому одязі – теплих пальто, дублянках та шубах, пише 24 Канал.

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А ще основу наших осінніх аутфітів складають светри, водолазки та джинси. Ці речі можна безліч разів поєднувати між собою і вони завжди будуть виглядати вдало. Та навіть в холодну пору образи повинні підкреслювати вашу індивідуальність.

Оберіть для себе ті образи, які відображатимуть ваші смаки та відчуття стилю, які вам притаманні. У добірці ви знайдете стильні монохромні образи в чорному кольорі, довгі пальта, поєднання благородного сірого кольору з трендовим червоним, а ще стилізацію щодо того, як інтегрувати у свій гардероб яскравий елемент гардероба.

Цього року дуже модними є образи з дублянками та уггами, тож це доволі простий, втім дуже стильний аутфіт. А ще в моду знову повертаються шуби Teddy в стилі Max Mara, тож ви можете сміливо застосовувати її у своїх виходах.

Стилісти не радять одягатися в трендові речі повністю, тому пам’ятайте, що основу вашого образу мають складати базові речі та лише частинку з них – трендові, які довершать ваш образ.