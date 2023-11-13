Важно выбрать правильный головной убор, потому что он может как улучшить вашу внешность, так и испортить. В сезоне зима 2023-2024 будут актуальны как популярные тренды, так и креативные идеи. 24 Канал подготовил подборку лучших головных уборов на холодное время года.

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Берет

Этот головной убор был на вершине моды несколько лет назад, и сейчас он снова актуален. Он может удачно дополнить образ и сделать его более элегантным. Вариантов сейчас немало – бархат, кашемир, кожа или вязаные.

Меховые шапки

Врываются в сезон 2023-24 шапки из экомеха. Следует выбирать головные уборы из искусственных материалов: так, вы проявите сознательное отношение к моде без убийства животных. Актуальны будут как белые и черные варианты, так и цветные.

Кепки и кепи

Такой вариант успешно трансформировался с летнего сезона в осенний и зимний. Сейчас в тренде кожаные и джинсовые кепки, но если вам будет холодно в таких, можете подыскать из более теплых материалов.

Вязаные шапки

Это всегда удобно, стильно и очень тепло. Вы никогда не замерзнете в вязаной шапке. Выбор зависит от вашего вкуса: могут быть как классические варианты, так и с помпонами.

Панамки

Панамки были в моде несколько сезонов, и сейчас снова считаются модными. Их разнообразие поражает: из меха, велюра, стеганые, из лакированной кожи, с надписями. Они имеют уместный вид в разных верхних одеждах – с пуховиками, пальто, дубленками и куртками из плюшевой ткани.



Панамка на зиму / Фото Pinterest

Балаклавы

Особенность балаклавы в том, что она закрывает практически все лицо. Открытыми остаются только глаза, нос и рот. Это наверное один из самых теплых головных уборов, ведь плотно облегает голову и ни один ветер не испугает. Они снова будут на пике популярности осенью и зимой 2023-24.