Мировые знаменитости очень часто выбирают для себя наряды от украинских дизайнеров. Да и Гейли Бибер уже не в первый раз примеряет на себе вещи от наших брендов.

К теме В платьях известного украинского бренда: Кристина Агилера покорила публику стильными нарядами

На вечеринку в Лос-Анджелесе трендсеттер, манекенщица и основательница косметического бренда Rhode Гейли Бибер пришла в мини-юбке Forever Mini Mini Skort от украинского бренда Cultnaked, который основала дизайнер из Львова Мэри Фуртас.

Образ модель дополнила прозрачным топом и кожаной курткой оверсайз, а к юбке надела черные колготки. Гейли Бибер выбрала для себя скорт – это модель со встроенными шортами. Этот предмет является одним из самых популярных в Cultnaked.

Что известно о Мэри Фуртасе

В 16 лет Мэри Фуртас увлеклась фотографиями и начала делать свои первые съемки. В 21-летнем возрасте впервые сняла для глянца Vogue. Девушка снимала модели, лукбуки, делала персональные съемки. В 2017 году она основала бренд Cultnaked, наряды которого сейчас носят мировые селебретис.

Вещи от бренда Cultnaked обожают известные знаменитости. Вещи от украинской марки есть у Кендалл и Кайли Дженнер, Арианы Гранде, Зендаи, Жасмин Тукс, Алессандры Амбросио и Меган Фокс. Известные модели и актрисы выбирали для себя непревзойденные топы и брюки из веганской кожи, а также известные скорты.